В Роскомнадзоре поддержали введение уголовного наказания для организаторов треш-стримов

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Специалисты Роскомнадзора поддержали введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации по данной теме.

"Чтобы все, что мы сейчас обсуждали, полетело, мне кажется, надо начинать с того, чтобы установить ответственность, вплоть до уголовной, лицам, которые организуют или формируют такой контент – треш-стрим", – заявил Субботин.

Ранее в Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов. Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что речь идет о лишении свободы сроком от трех до пяти лет, принудительных работах от двух до пяти лет или денежном штрафе в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

Совфед собирается законодательно запретить треш-стримы после недавнего резонансного случая с блогером Reeflay. В декабре прошлого года в Сети появилась запись его стрима, во время которого погибла девушка. Во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

Ранее директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России уголовную ответственность за треш-стримы с демонстрацией насилия. В своем письме на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко парламентарий отметил, что в современном Уголовном кодексе нет статьи, которая бы регулировала данное преступление.

