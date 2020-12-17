В РФ предложили ввести уголовную ответственность за треш-стримы

Фото: телеграм-канал "Подъем"
В России предложили ввести уголовную ответственность за треш-стримы с демонстрацией насилия. С такой инициативой выступил директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.
В своем письме на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко парламентарий отметил, что в современном Уголовном кодексе нет статьи, которая бы регулировала данное преступление. Есть пункты, которые лишь косвенно касаются его.
"Прошу рассмотреть вопрос введения третьей части статьи 282 "Унижение достоинства человека с применением насилия или угрозой его применения, совершенное публично с использованием сети интернет из хулиганских побуждений", – предложил Орлов.
Наказание по третьей части предполагается ввести такое же, как и по второй, – штраф до 600 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы от 3 до 6 лет.
В конце января Совет Федерации планирует обсудить возможный запрет так называемых треш-стримов после резонансного случая с одним из блогеров.
2 декабря в Сети появилась запись стрима блогера, во время которого скончалась девушка. Молодой человек вызвал врачей и сотрудников полиции, не прекращая эфир. Врачи констатировали смерть девушки.
В России могут законодательно запретить треш-стримы
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