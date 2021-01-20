Треш-стримеров нужно наказывать самым жестоким образом – блогер Tatarka FM

Фото: instagram.com/tatarkafm

Блогер Лилия Абрамова, более известная под псевдонимом Tatarka FM, заявила, что треш-стримеров необходимо наказывать самым жестоким образом.

"Любой ответственный человек несет ответственность за все, что он делает. Я считаю, что некоторых блогеров, в том числе треш-стримеров, нужно наказывать самым жестоким образом за их вседозволенность", – заявила Абрамова во время online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

В декабре прошлого года в Сети появилась запись стрима блогера, во время которого скончалась девушка. Сообщалось, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

Директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил в России ввести уголовную ответственность за треш-стримы с демонстрацией насилия. В своем письме на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко парламентарий отметил, что в современном Уголовном кодексе нет статьи, которая бы регулировала данное преступление.