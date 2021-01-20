Блогер VJlink рассказал, сколько зарабатывает на треш-стримах

Фото: vk.com/vjlink

Блогер Кирилл Зырянов, более известный под псевдонимом VJlink, рассказал, сколько зарабатывает на треш-стримах. По его словам, в среднем в месяц он получает от 50 до 100 тысяч рублей.

"Веду стримы с 2012 года. Зарабатываю на них тысяч 50–100 в месяц. Это мое хобби", – заявил блогер во время online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

Напомним, что во время подобных трансляций участилась демонстрация насилия. В декабре прошлого года в Сети появилась запись стрима блогера, во время которого скончалась девушка. Во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

Ранее директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил в России ввести уголовную ответственность за треш-стримы с демонстрацией насилия.

В своем письме на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко парламентарий отметил, что в современном Уголовном кодексе нет статьи, которая бы регулировала данное преступление.

В конце января Совет Федерации планирует обсудить возможный запрет так называемых треш-стримов после резонансного случая с одним из блогеров.