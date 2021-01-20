Кроме России, треш-стримов нигде нет – Клименко

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Эксперт в области интернета Герман Клименко заявил, что Россия является единственной страной, где проводятся треш-стримы.
"Кроме России, треш-стримов нет нигде. Проблема заключается в том, что регулирование интернета в каждой стране свое, но в целом оно совпадает с нашей. У нас, к примеру, ни один из стримов в интернете не может быть показан на телевидении. Такой контент будет сразу запрещен Роскомнадзором", – заявил Клименко во время online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".
Ранее блогер Лилия Абрамова, более известная под псевдонимом Tatarka fm, заявила, что треш-стримеров необходимо наказывать самым жестоким образом за их вседозволенность во время трансляций.
Напомним, что во время треш-стримов участилась демонстрация насилия. В декабре прошлого года в Сети появилась запись стрима блогера, во время которого скончалась девушка. Сообщалось, что во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.
Ранее директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил в России ввести уголовную ответственность за треш-стримы с демонстрацией насилия. В своем письме на имя председателя СФ Валентины Матвиенко парламентарий отметил, что в современном УК нет статьи, которая бы регулировала данное преступление.
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