В Госдуме поддержали всероссийское обсуждение проблемы домашнего насилия

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддержала публичное обсуждение проблемы домашнего насилия. Об этом парламентарий заявила в беседе с Москвой 24.
Ранее стартовала онлайн-конференция Москвы 24 "Дом без насилия". Она состоит из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Одним из модераторов мероприятия стала Маргарита Грачева – жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук. Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия и дать практические рекомендации.
"Тема очень актуальна, мы все это видим и слышим, замалчивать ее просто уже невозможно! Надо принимать федеральный закон, но с обсуждением с общественностью, чтобы закон был действительно работающим, помогал гражданам конкретно", – сказала Вторыгина.
Ранее психолог программы по работе с домашними обидчиками "Переосмысленная мужественность" Максим Русанов рассказал о целом поколении мужчин, которые стали свидетелями домашнего насилия. Об этом он сообщил во время online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".
"Если бы закон о домашнем насилии был принят 30–40 лет назад, то не выросло бы целое поколение мужчин, которые были свидетелями домашнего насилия", – заявил Русанов.
Именно по этой причине, уверен эксперт, у многих мужчин рукоприкладство вошло в норму и стало своеобразной моделью поведения.
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