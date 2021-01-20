В Госдуме поддержали всероссийское обсуждение проблемы домашнего насилия

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддержала публичное обсуждение проблемы домашнего насилия. Об этом парламентарий заявила в беседе с Москвой 24.

Ранее стартовала онлайн-конференция Москвы 24 "Дом без насилия". Она состоит из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Одним из модераторов мероприятия стала Маргарита Грачева – жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук. Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия и дать практические рекомендации.

"Тема очень актуальна, мы все это видим и слышим, замалчивать ее просто уже невозможно! Надо принимать федеральный закон, но с обсуждением с общественностью, чтобы закон был действительно работающим, помогал гражданам конкретно", – сказала Вторыгина.



(подобные общественные мероприятия. – Прим. ред.) нужны, надо говорить об этом открыто, использовать все форматы. Обсуждать, услышать и экспертов, и специалистов в этой сфере, и самих жертв. Нужны рекомендации и федеральный закон.

Елена Вторыгина зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Надо оградить наших женщин, детей и стариков от домашних тиранов. Конечнонужны, надо говорить об этом открыто, использовать все форматы. Обсуждать, услышать и экспертов, и специалистов в этой сфере, и самих жертв. Нужны рекомендации и федеральный закон.

Ранее психолог программы по работе с домашними обидчиками "Переосмысленная мужественность" Максим Русанов рассказал о целом поколении мужчин, которые стали свидетелями домашнего насилия. Об этом он сообщил во время online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

"Если бы закон о домашнем насилии был принят 30–40 лет назад, то не выросло бы целое поколение мужчин, которые были свидетелями домашнего насилия", – заявил Русанов.

Именно по этой причине, уверен эксперт, у многих мужчин рукоприкладство вошло в норму и стало своеобразной моделью поведения.