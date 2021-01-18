Москва 24 проведет онлайн-конференцию "Дом без насилия" 20 января

Фото: Москва 24
Москва 24 проведет онлайн-конференцию, посвященную теме домашнего насилия, 20 января в 12:00. Всероссийская online-конференция "Дом без насилия" будет состоять из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модераторами выступят телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.
К диалогу приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации.
Как часто в последнее время мы слышим новости: муж избил жену на глазах у ребенка, женщина умерла от инфаркта во время побоев, мать настраивает детей против отца. Домашнее насилие не новая проблема во всем мире. Страдают от него и мужчины, и женщины, и дети, однако последние наиболее сильно подвержены рискам.
В России тема домашнего насилия стала обсуждаемой. О ней говорят независимые фонды, селебрити, правозащитники и сами жертвы, которые решились на огласку своей истории. Но, к сожалению, ситуация меняется медленно, а ее реальные масштабы трудно представить, поскольку большинство жертв зачастую боятся обратиться в полицию и признаться, что регулярно подвергаются физическим и психологическим издевательствам.
В 2020 году на ситуацию негативно повлияла пандемия. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в мае 2020-го заявила, что количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, в этот период выросло в 2,5 раза.
Впервые в России инициатором онлайн-конференции по теме домашнего насилия выступили СМИ. Объединенная редакция "Москва Медиа" консолидирует экспертное сообщество для обсуждения вопросов предупреждения и противодействия домашнему насилию: как понять, что вы подвергаетесь домашнему насилию? Сколько женщин гибнет от рук мужей? Часто ли детей бьют дома? Есть ли портрет типичной жертвы и типичного абьюзера? Как должны работать общественные организации как в части просвещения, так и помощи? Могут ли соседи и общество вмешиваться в дела семейные? Проблемы самообороны – как защититься по закону? Есть ли прямая связь между ростом насилия и распространением информации о преступлениях в СМИ? Как СМИ влияют на общественное мнение при освещении темы домашнего насилия? Как отразилась популярность социальных сетей, блогосферы на проблеме домашнего насилия?
Люди должны осознать, что насилие, которое происходит у них за закрытой дверью дома, – не норма. Люди должны научиться не быть равнодушными к насилию в чужих семьях. Жертвы домашнего насилия должны знать, где проходит "красная линия" в отношениях, и не должны бояться обращаться в полицию, социальные службы, фонды помощи. Домашние агрессоры должны знать, что наказание неотвратимо.
Присоединяйтесь к онлайн-конференции 20 января в 12:00 на https://www.m24.ru/special/violence и https://vk.com/infomoscow24
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