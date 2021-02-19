"Треш-стримы" в МВД назвали опасными для массового сознания

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Треш-стримы повышают градус агрессии в обществе, поэтому следует задуматься о возможном наказании за проведение таких трансляций. Об этом заявила замначальника отдела уголовного законодательства договорно-правового департамента МВД России Анна Земцова.

Представитель ведомства подчеркнула, что треш-стримы сопровождаются противоправными действиями и поэтому требуют особенно пристального внимания со стороны правоохранительных органов.

По ее словам, такой контент может привести к увеличению общего уровня агрессии у аудитории, а также сформировать у зрителей толерантное отношение к девиантному поведению.

"Происходит расширение зрительской аудитории, которая с интересом воспринимает жестокость и насилие и даже готова платить за подобное зрелище", – заявила Земцова.

Она предложила рассмотреть вопрос о дополнении статей УК РФ квалифицирующим признаком совершение деяния с публичной демонстрацией.

По ее мнению, такой подход позволит эффективнее наказывать организаторов подобных трансляций.

Ранее суд продлил арест блогера Reeflay, в доме которого во время прямого эфира умерла девушка. Блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.