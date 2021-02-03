Суд продлил арест блогера Reeflay

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Арест блогера Станислава Решетникова (Reeflay), в доме которого во время прямого эфира умерла девушка, продлили на три месяца. Соответствующее решение принял Раменский городской суд Подмосковья, сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок ареста в отношении Решетникова до 3 марта", – сказала представитель суда.

Ранее блогеру предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

2 декабря 2020 года в доме Решетникова бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Однако в прямых эфирах, которые вел блогер в Сети, зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. Сам Решетников на допросе заявил о своей непричастности к смерти 27-летней знакомой.

Экспертиза показала, что у погибшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также субдуральная гематома.