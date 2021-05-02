Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

Фото: nasa.gov

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек на борту приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Прямую трансляцию ведет NASA.

Crew Dragon коснулся воды в расчетные 2.57 по времени Восточного побережья США (9.57 мск). Корабль летел от Международной космической станции (МКС) около шести с половиной часов.

На борту корабля астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Первым капсулу Crew Dragon покинул Хопкинс, вслед за ним – Гловер, Уолкер и Ногути. Им помогали сотрудники компании SpaceX.

Американский пилотируемый корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал 15 ноября в 19:27 (16 ноября в 03:27 по московскому времени). Стыковка, которая проходит в автоматическом режиме, завершилась после того, как вслед за мягким захватом техника закрепила прибывший корабль на станции.

