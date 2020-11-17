Корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС

07:34
Фото: nasa.gov
Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами пристыковался к Международной космической станции. Трансляция велась на сайте NASA.
В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.
Американский пилотируемый корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал 15 ноября в 19:27 (16 ноября в 03:27 по московскому времени).
Касание корабля со стыковочным узлом станции произошло в 07:01 16 ноября – спустя более чем 27 часов. Стыковка, которая проходит в автоматическом режиме, завершилась после того, как вслед за мягким захватом техника закрепила прибывший корабль на станции.
Экипаж уже начал подготовку к переходу на орбитальную станцию, это займет несколько часов.
Миссия NASA проходит в рамках первого регулярного полета Crew Dragon. Она продлится 6 месяцев.
Ранее запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции пришлось перенести. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Корабль Crew Dragon создан усилиями компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску.
Первый старт космического судна прошел 30 мая, за ним лично наблюдал президент США Дональд Трамп. Crew Dragon стал первым в истории космическим кораблем, который был создан частной компанией.
Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС
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