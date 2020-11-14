Запуск Crew Dragon к МКС отложен до 15 ноября

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Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции перенесен. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

Сообщается, что запуск Crew Dragon был отложен до 15 ноября.

"Запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья (03:27 по московскому времени 16 ноября. – Прим. Ред.)", – написал Брайденстайн в своем Twitter.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 13, 2020

Сообщается, что причиной отмены стали сильный ветер и проведение спасательных операций.

Корабль Crew Dragon создан усилиями компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску.

Первый старт космического судна прошел 30 мая, за ним лично наблюдал президент США Дональд Трамп. Crew Dragon стал первым в истории космическим кораблем, который был создан частной компанией.