Запуск Crew Dragon к МКС отложен до 15 ноября

Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции перенесен. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

Сообщается, что запуск Crew Dragon был отложен до 15 ноября.

"Запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья (03:27 по московскому времени 16 ноября. – Прим. Ред.)", – написал Брайденстайн в своем Twitter.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica