Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар в ангаре в Балашихе ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Возгорание в ангаре произошло вечером в пятницу, 20 февраля. Огонь удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров.

Также в здании частично обрушилась кровля на площади 800 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы свыше 40 человек и 11 единиц спецтехники.