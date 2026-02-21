21 февраля, 05:21Происшествия
Пожар в ангаре в Балашихе ликвидирован
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожар в ангаре в Балашихе ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В ведомстве подчеркнули, что никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Возгорание в ангаре произошло вечером в пятницу, 20 февраля. Огонь удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров.
Также в здании частично обрушилась кровля на площади 800 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы свыше 40 человек и 11 единиц спецтехники.