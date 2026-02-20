20 февраля, 20:00Происшествия
10 кошек спасены во время тушения пожара в Химках
Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"
Пожарные спасли 10 породистых кошек из загоревшегося жилого дома в микрорайоне Сходня округа Химки, сообщила пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас".
Огонь начал распространяться в пристройке, где хозяйка содержала редкие породы питомцев – каракалов и бенгалов.
Сначала спасатели провели разведку, для которой сформировали звено газодымозащитников. После этого животные были эвакуированы, а возгорание оперативно потушено.
Огонь не успел перекинуться на дом, благодаря чему никто не пострадал.
Ранее более 20 животных были спасены во время пожара в Новосибирском зоопарке. Причем сотрудники зоологического сада помогали спасателям вызволять подопечных учреждения.
Тем не менее 5 животных погибли. Среди них оказались корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Также огонь повредил постройки.
