20 февраля, 20:00

Происшествия

10 кошек спасены во время тушения пожара в Химках

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Пожарные спасли 10 породистых кошек из загоревшегося жилого дома в микрорайоне Сходня округа Химки, сообщила пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас".

Огонь начал распространяться в пристройке, где хозяйка содержала редкие породы питомцев – каракалов и бенгалов.

Сначала спасатели провели разведку, для которой сформировали звено газодымозащитников. После этого животные были эвакуированы, а возгорание оперативно потушено.

Огонь не успел перекинуться на дом, благодаря чему никто не пострадал.

Ранее более 20 животных были спасены во время пожара в Новосибирском зоопарке. Причем сотрудники зоологического сада помогали спасателям вызволять подопечных учреждения.

Тем не менее 5 животных погибли. Среди них оказались корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. Также огонь повредил постройки.

"Московский патруль": пожар произошел в приюте для животных на севере Москвы

животныепроисшествияпожар

