Более 20 животных спасены из пожара в зоопарке Новосибирска

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Более 20 животных спасли во время пожара в Новосибирском зоопарке, рассказал мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сотрудники зоопарка проявили себя как настоящие герои и помогали вызволять животных вместе с пожарными. Сейчас подопечным зоопарка ничего не угрожает, создаются все условия, чтобы они могли находиться в тишине и покое.

Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о 5 погибших животных — это корова черно-перстая, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

В пожаре были повреждены постройки, в настоящий момент ведется разбор и установка нового ограждения. Кудрявцев добавил, что будет проведено совещание о дальнейшей работе зоопарка и восстановлении инфраструктуры, а со стороны мэрии Новосибирска будет оказана всесторонняя помощь.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что площадь пожара, по предварительным данным, составила 180 квадратных метров, было полностью уничтожено два вольера.

Пожарные не допустили распространения огня по деревьям на еще большую площадь. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы.

