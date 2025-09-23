Двое детей погибли при пожаре в квартире в подмосковном Подольске

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Двое детей в возрасте двух и четырех лет погибли при пожаре в квартире, расположенной в жилом доме в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, мать оставила детей запертыми в квартире. При этом сама она была у соседей, которые живут этажом выше.

Уточняется, что спасатели эвакуировали детей из загоревшегося жилья в бессознательном состоянии, но через некоторое время они скончались.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электросветильника, который был закреплен над изголовьем кровати.

Пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью сообщила о задержании 39-летней матери погибших. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-технические. В скором времени сотрудники СК направят в суд ходатайство об аресте женщины.

Ранее трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. По данным МЧС России, в момент происшествия там находились родители и 7 их малышей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Огнеборцы ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров спустя время. В доме они нашли тела детей 5, 7 и 11 лет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.