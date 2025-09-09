Восемь человек спасены при пожаре в жилом доме на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восемь человек спасены во время пожара в жилом доме, расположенном на 3-й Гражданской улице, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, в квартире, которая расположена на втором этаже, воспламенились личные вещи и мебель. До прибытия огнеборцев 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Сотрудники МЧС России с помощью необходимого оборудования спасли еще восемь жильцов, которые проживали в квартирах на верхних этажах. Один человек получил травмы, уточнили в ведомстве.

В результате возгорание удалось потушить. В ликвидации пожара участвовали 38 специалистов и 10 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее три человека пострадали при пожаре, который произошел в жилом пятиэтажном доме на Болотниковской улице. Всех их, в том числе одного ребенка, доставили в больницы.

Прибывшие на место пожарные также эвакуировали из двух подъездов 48 жильцов. Для них развернули пункт временного размещения на базе школы. Спустя время открытое горение в доме было ликвидировано на площади 65 квадратных метров.