03:26Происшествия
Открытое горение ликвидировано в жилом доме на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на Болотниковской улице в Москве на площади 65 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.
Огонь повредил две квартиры на 4-м этаже дома, а также балкон на 5-м этаже. Специалисты проводят проливку и разбор конструкций. Для жильцов развернули пункт временного размещения на базе школы, добавили в ведомстве.
Пожар вспыхнул в ночь на 9 сентября в пятиэтажном жилом доме по адресу Болотниковская улица, дом 54. К месту ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения, которые сразу принялись тушить возгорание.
Из двух подъездов эвакуировали 48 жильцов, сведений о пострадавших пока не поступало. К ликвидации огня привлекли 68 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.
