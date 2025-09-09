Открытое горение ликвидировано в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на Болотниковской улице в Москве на площади 65 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Огонь повредил две квартиры на 4-м этаже дома, а также балкон на 5-м этаже. Специалисты проводят проливку и разбор конструкций. Для жильцов развернули пункт временного размещения на базе школы, добавили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в ночь на 9 сентября в пятиэтажном жилом доме по адресу Болотниковская улица, дом 54. К месту ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения, которые сразу принялись тушить возгорание.

Из двух подъездов эвакуировали 48 жильцов, сведений о пострадавших пока не поступало. К ликвидации огня привлекли 68 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.