Москвичей предупредили о росте уровня пожарной опасности

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

В Московском регионе из-за теплой погоды растет уровень пожарной опасности, сообщил в телеграм-канале главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, 8 сентября стало десятым днем, когда в столичном регионе наблюдалась теплая и сухая погода. В результате пожарная опасность достигла третьего из пяти возможных уровней.

Как минимум до конца рабочей недели дождей не ожидается, поэтому любое неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, предупредил Леус.

В День города в Москве прогнозируется солнечная, сухая и теплая погода, рассказал ранее метеоролог Евгений Тишковец. В субботу, 13 сентября, температура воздуха составит 20 градусов, а на следующий день – 21. Это, уточнил специалист, на 3–4 градуса теплее месячной нормы.