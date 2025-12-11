Цена на серебро поднялась выше 64 долларов впервые в истории

Фото: 123RF.com/natatravel

Биржевая цена на серебро в четверг, 11 декабря, превысила отметку в 64 доллара за тройскую унцию впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:58 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро вырос на 4,36% и составил 63,69 доллара за унцию. При этом за несколько минут до этого показатель достигал 64,018 доллара.

Накануне, 10 декабря, биржевая цена на серебро превысила 62 доллара за тройскую унцию. Тогда мартовский фьючерс подорожал на 2,01%.

Кроме того, исторический максимум обновила и стоимость меди. Котировки трехмесячных фьючерсов на этот металл выросли на 0,3%, составив 11 653 доллара за тонну. При этом в ходе сессии они поднимались до 11 771 доллара за тонну.

