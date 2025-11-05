Форма поиска по сайту

Стоимость биткоина опускалась ниже 100 тыс долларов впервые с июня

Фото: depositphotos/KostyaKlimenko

Стоимость биткоина во время вечерних торгов опускалась ниже 100 тысяч долларов впервые с 23 июня этого года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 23:18 по Москве, криптовалюта упала в цене на 6,57% – до 99 671 долларов. Ближе к полуночи биткоин замедлил снижение и достиг уровня в 100 515 долларов.

В октябре цена биткоина резко опускалась ниже 105 тысяч долларов вскоре после объявления президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах против Китая.

Между тем эксперты полагают, что стоимость биткоина к концу 2025 года может достичь отметки в 135 тысяч долларов и выше. Среди факторов роста криптовалюты отмечают ситуацию в США: высокий госдолг, проинфляционные процессы и последовательное смягчение денежно-кредитной политики.

Грабители похитили биткоин-банкомат в Барселоне

