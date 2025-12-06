Форма поиска по сайту

06 декабря, 21:36

Политика

Орбан анонсировал скорый визит крупной венгерской делегации в Москву

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал скорый визит большой делегации в Россию. Объявление он сделал во время выступления на мероприятии в Кечкемете.

"Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы", – сказал политик.

По его словам, в настоящее время Будапешт ведет с Москвой переговоры о развитии стратегического и экономического сотрудничества после снятия санкций.

В последний раз венгерский премьер прилетал в Москву для встречи с Владимиром Путиным 28 ноября. Орбан сообщал, что планирует добиться для своей страны гарантированного энергоснабжения по доступной цене к 2026 году.

Он напомнил, что Венгрия имеет самые низкие цены на энергоносители в Европе благодаря доступу к недорогим российским нефти и газу. Кроме того, в ходе встречи была затронута тема урегулирования украинского конфликта.

