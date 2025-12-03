ЕК в 2026 году внесет предложение по запрету импорта всей российской нефти

Фото: 123RF.com/zhengzaishanchu

Еврокомиссия планирует в начале следующего года внести инициативу, согласно которой импорт российской нефти в Евросоюз будет полностью запрещен. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

Ранее страны ЕС одобрили предварительное соглашение по поэтапному запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Согласно документу, мера также коснется трубопроводного газа из России.

Полный пакет норм вступит в силу к концу 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа – с осени 2027-го. При этом ограничения для долгосрочных контрактов на поставки СПГ начнут действовать с января 2027-го, а трубопроводного газа – с 30 сентября того же года.

Венгрия планирует подать в Европейский суд на Евросоюз из-за решения отказаться от российского газа. По словам премьера страны Виктора Орбана, Будапешт не принимает это незаконное решение, которое противоречит европейским ценностям.

