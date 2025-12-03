ЕС принял предварительное соглашение по запрету импорта российского газа

Фото: 123RF.com/lnpdm

Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение по поэтапному запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Согласно документу, запрет также коснется трубопроводного газа из России. Полный пакет норм вступит в силу к концу 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа – с осени 2027-го.

Как указано в публикации, запрет для долгосрочных контрактов на поставки СПГ начнет действовать с января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября того же года.

Между тем Венгрия планирует подать в Европейский суд на ЕС из-за решения отказаться от российского газа. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт не принимает очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям.