Венгрия получила от США исключение из санкций на поставки нефти и газа из РФ

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Венгрия получила от США полное освобождение от санкций, которые препятствовали поставкам нефти и газа из России. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по "Турецкому потоку" и нефти по трубопроводу "Дружба", – приводит ТАСС слова Орбана.

Кроме того, Вашингтон полностью отменит санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

Во время встречи с Трампом в Белом доме Орбан заявил, что поставки российских энергоресурсов имеют жизненно важное значение для его страны. Он объяснил лидеру США последствия для Венгрии и ее экономики в случае, если не будет поставок нефти и газа из России.

Венгерский политик также добавил, что Вашингтон и Будапешт в настоящее время находятся в хорошей позиции, чтобы открыть новую главу в отношениях между государствами.