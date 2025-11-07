07 ноября, 23:27Политика
Орбан заявил, что Украина может победить только чудом
Фото: ТАСС/EPA/POOL/AARON SCHWARTZ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может победить в текущем конфликте с РФ только благодаря чуду. Об этом он сообщил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.
Один из журналистов поинтересовался у Орбана, сможет ли Киев одержать победу. В ответ на это премьер улыбнулся, развел руками и сказал, что "чудеса могут случаться".
"Ага, это правильно", – с усмешкой отреагировал Трамп на слова Орбана.
Венгерский премьер подчеркнул, что многие государства хотят продолжения украинского конфликта, потому что считают, что Киев может победить на поле боя, однако это неверное понимание. В свою очередь, Трамп прилагает "великолепные усилия" по урегулированию конфликта, добавил Орбан.
Во время встречи с Орбаном Трамп сообщил, что перенес саммит с Владимиром Путиным из-за продолжения боевых действий на Украине. При этом он не исключил возможность встречи с российским коллегой в Будапеште, уточнив, что Орбан понимает Путина и "очень хорошо его знает".
Президент США неустанно интересуется темой урегулирования конфликта на Украине, благодаря чему в процессе решения вопроса наблюдается "определенный прогресс", отмечал ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
