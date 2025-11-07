Песков оставил без комментариев слова Трампа о подвижках по Украине

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании на Украине.

"Какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет", – отметил представитель Кремля.

По его словам, нынешняя пауза в урегулировании конфликта возникла из-за нежелания Украины идти по политико-дипломатическому пути, а также провоцирования со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий.

Песков добавил, что боевые действия с каждым днем ухудшают положения украинской стороны.

"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии (между Россией и Украиной. – Прим. ред.) не приходится абсолютно", – заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Глава Белого дома подчеркнул, что США хотят увидеть завершение конфликта.

В свою очередь, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отмечал, что прийти к "определенному прогрессу" в украинском кризисе удалось, поскольку Трамп неустанно интересуется этой темой. Он также добавил, что дипломатический способ урегулирования украинского конфликта позволит Москве и Киеву перейти к экономическому росту.

