08 декабря, 17:58

Общество
Дед Мороз: справиться с выгоранием помогут добрые дела

Дед Мороз рассказал, как справиться с выгоранием

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Чтобы справиться с профессиональным выгоранием, нужно брать пример с детей и учиться видеть прекрасное в мелочах. Об этом рассказал всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции ТАСС.

"Сколько бы чудесной музыки я ни слышал на своем веку, для меня самое очаровательное – это треск дров в печке и мурчание кота. И сколько бы мы маленьких и взрослых внучат ни встретили, мы со всеми остановимся поболтать, картинку на память сделаем", – отметил Дед Мороз.

Он также подчеркнул, что в такие моменты появляются улыбки на лицах и огонек в глазах, а потому выгорание его не тревожит. Дед Мороз добавил, что, несмотря на то, что он зимний волшебник, у него горячее сердце.

Кроме того, он посоветовал делать добрые дела. Минимум одно в день.

Ранее столичный зимний волшебник сообщил, что свой день рождения планирует отметить в кругу Дедов Морозов из других стран. Он добавил, что в программе праздника будут катание на коньках и снежные забавы.

