Путин заявил о выполнении большей части ориентиров по нацпроектам

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Основная часть ориентиров, прописанных в нацпроектах, выполнена в 2025 году. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

По словам президента РФ, это в том числе касается планов по переселению людей из аварийного жилья, увеличению доли креативных индустрий, развитию российских технологий в топливно-энергетическом секторе и в области мирного атома, а также в сфере агропромышленного производства.

Помимо этого, глава государства отметил хорошие темпы развития индустрии обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла. Кроме того, российский лидер указал на успешный запуск 19 новых нацпроектов.

Ранее Путин заявил, что поддержка семей и создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, является важнейшим направлением всех национальных проектов и стратегических планов развития страны. По его словам, демография затрагивает почти все сферы жизни.

Российский лидер также указывал, что в этом деле необходима консолидация государства, бизнеса, служителей различных традиционных религий и общества, а также поддержка со стороны СМИ. Снижение рождаемости на сегодня является глобальным вызовом в мире, и Россия не исключение, отмечал президент РФ.