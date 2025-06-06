Собянин доложил Путину о выполнении поручений президента по реализации нацпроектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о ходе выполнения поручений президента по эффективной реализации национальных проектов. С соответствующим докладом мэр Москвы как председатель комиссии Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" выступил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мэр отметил, что до конца декабря 2024 года была завершена работа и подписаны все соглашения с субъектами РФ.

"Также была проведена корректировка методик расчета показателей национальных и федеральных проектов. Огромная, большая, важная работа. Правительством России внесены необходимые изменения в единые методологические рекомендации по проектной деятельности", – сказал Собянин, добавив, что это позволило регионам приступить к реализации новых нацпроектов уже с января 2025 года.

По словам градоначальника, сейчас продолжается совместная работа комиссий Госсовета, кабмина, министерства финансов и других ведомств.

"Правительство приняло стратегию пространственного развития РФ на период 2030 года с прогнозом до 2036 года. И, конечно, было бы правильно национальные проекты скоординировать со стратегией пространственного развития", – заявил Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что план по реализации стратегии и синхронизации с нацпроектами находится на финальной стадии доработки. Однако работу нужно провести до конца этого года, чтобы в 2026 году двигаться скоординировано со стратегий развития страны.

Собянин также рассказал, что подготовлены показатели эффективности деятельности высших должностных лиц. В целом за последние полгода удалось решить большинство поставленных президентом задач по нацпроектам, пояснил он.

По итогам мэр Москвы обратился к Путину с просьбой ускорить принятие законопроекта, позволяющего доводить объемы софинансирования до регионов на мероприятия в рамках нацпроектов не позднее августа предшествующего года. Это позволит довести финансирование до регионов уже в августе.

Ранее Путин отметил, что оценивать результаты нацпроектов нужно по реальным улучшениям жизни. По словам главы государства, реальные результаты – это то, как россияне оценивают работу властей над нацпроектами. Российский лидер добавил, что важно выполнить все поставленные задачи и прийти к намеченным целям.