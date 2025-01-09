Путин заявил, что оценивать результаты нацпроектов нужно не по бумагам

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Оценивать результаты нацпроектов нужно не по бумагам, а по реальным улучшениям жизни, заявил Владимир Путин во время совещания с кабмином.

"Здесь очень важно, чтобы документы <...> не расходились с реалиями жизни. Как и говорил уже неоднократно, будем оценивать результаты не по бумагам, а по тому, как предпринимаемые нами действия, проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей", – объяснил президент РФ.

По словам Путина, реальные результаты – это то, как россияне оценивают работу властей над нацпроектами. Российский лидер добавил, что важно выполнить все поставленные задачи и прийти к намеченным целям.

Между тем правительство РФ завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го. При реализации плана будут решаться ключевые долгосрочные задачи. В частности, выход России на устойчивую траекторию роста "в условиях имеющихся вызовов", увеличение доходов россиян, повышение рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечение технологического суверенитета, отметили в кабмине.

