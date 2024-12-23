В Москве наградили лидеров национального проекта "Производительность труда"

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В Москве подвели итоги национального проекта "Производительность труда". Участники, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты в вопросах повышения эффективности работы и внедрения инструментов бережливых технологий, стали победителями премии "Лидер нацпроекта "Производительность труда".

Награды вручала заммэра Москвы и глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. На церемонии она отметила, что этот нацпроект оказался одной из самых эффективных мер поддержки бизнесменов, работающих в столице. Его реализация повлияла на укрепление конкурентоспособности московских предприятий, улучшение условий труда и создание в городе новых рабочих мест.

"Всего в нацпроекте приняли участие 419 московских компаний из 12 отраслей экономики. Это обрабатывающие производства, на которые приходится почти 60% участников, торговля, строительство, туризм и другие. В результате реализации нацпроекта рост производительности труда на пилотном потоке увеличился в среднем более чем в 1,5 раза, а суммарный экономический эффект компаний превысил 13,5 миллиарда рублей", – подчеркнула Багреева.

Звание финалистов и победителей премии получили предприятия, которые представляют различные отрасли. Все эти организации продемонстрировали высокие результаты по таким показателям, как время протекания процессов, выработка, экономический эффект и обучение сотрудников инструментам бережливых технологий.

Так, в номинации "Лидер производительности" лучшей была признана московская инжиниринговая компания "Инфраструктура ТК". На пилотном потоке ей удалось увеличить производительность труда в 2,2 раза.

В номинации "Лидер выработки" победу одержала компания "АйТел", которая занимается разработкой и выпуском систем промышленной автоматизации. Ее выработка на пилотном потоке выросла в 8 раз.

Награду в номинации "Лидер экономической эффективности" присудили столичной компании "АКЗ покрытия", которая сумела сэкономить благодаря нацпроекту более 268 миллионов рублей. Этот показатель оказался в 8 раз выше, чем в среднем по всем участникам нацпроекта.

Две номинации затрагивали обучение персонала в рамках национального проекта. Лидером по числу прошедших подготовку сотрудников стала компания "Газпромтранс". В ее составе обучение прошли 47 работников. В номинации "Наставник бережливых технологий" лучшим оказался ГУП "Московский метрополитен". Сертифицированными тренерами по бережливым технологиям стали 23 его работника.

17 декабря все компании – участники национального проекта "Производительность труда" завершили пилотный этап. В общей сложности их экономический эффект превысил 13,5 миллиарда рублей. Предприятия начали более рационально использовать свои ресурсы и рабочее пространство, рассказал Сергей Собянин.

