В Москве отели оптимизируют работу по нацпроекту "Производительность труда"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве 18 отелей стали участниками национального проекта "Производительность труда". Первые семь отелей уже завершили активную фазу и смогли более чем на 40% повысить эффективность работы, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Как подчеркнула вице-мэр, инструменты нацпроекта могут применяться в самых разных сферах.

"Отели участвуют в нацпроекте "Производительность труда" с весны этого года. В октябре первые семь отелей завершили пилотные проекты, в ходе которых с помощью бережливых технологий совершенствовали управление бизнесом, персоналом, ресурсами и оптимизировали деятельность различных служб", – сказала Багреева.

Так, сеть апарт-отелей YE’S сократила срок сервисного обслуживания номеров на 20% благодаря нацпроекту, а столичный "Аэротель Домодедово" с помощью инструментов бережливого производства улучшил процесс организации шведского стола. Для этого эксперты помогли гостинице оптимизировать работу кухни.

В свою очередь, бизнес-отель "МонАрх" оптимизировал процесс снабжения кухни продуктами с коротким сроком хранения. За шесть месяцев процесс снабжения стал быстрее на треть.

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов отметил, что столица привлекает туристов фестивалями, развитой инфраструктурой и богатой историей.

"К 2030 году объем турпотока в Москву должен достичь отметки 52 миллиона человек, что станет дополнительным вызовом для гостиничного сектора. Поэтому активное участие столичных отелей в нацпроекте "Производительность труда" особенно важно сейчас", – считает Козлов.

Сфера туризма была включена в нацпроект в октябре 2023 года.

Между тем автоматизация стала одним из ключевых аспектов роста производительности труда в Москве. Как ранее рассказала Багреева, сейчас в столице наблюдается дефицит кадров. Он составляет около полумиллиона человек. Данную проблему помогает решить нацпроект "Производительность труда", к которому за два года подключились более 400 компаний. Их производительность в среднем увеличилась на 40%.