Собянин: производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производительность труда в Москве в восемь раз выше, чем в малом городе, сообщил Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Говоря о разнице производительности труда в России и Европе, мэр отметил, что в последней она больше за счет высокой концентрации населения.

"Там выше концентрация населения, и один официант может обслужить 10 человек, а у нас в среднем официант обслужит 2 человека. У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек <...>, а у них – 30", – пояснил Собянин.

По его словам, когда он говорит с коллегами о том, что надо концентрировать население крупных населенных пунктов, они отвечают ему, что это не нужно.

Ранее Собянин сообщил, что каждый год в Москве открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий. Промышленные инвесторы возвращаются в столицу, так как здесь компетенции, кадры, рынок и хорошие условия для развития.

Собянин напомнил, что на долю Москвы приходится свыше 20% всего ВВП страны, который не связан с нефтью, газом и углем. Столицу он назвал центром производства, промышленности, экономики и финансов. В городе производительность труда в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, отметил мэр.