Собянин: более 20% ВВП России приходится на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый год в Москве открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий. Промышленные инвесторы возвращаются в столицу, так как здесь компетенции, кадры, рынок и хорошие условия для развития. Об этом заявил Сергей Собянин во время выступления на Форуме инновационных финансовых технологий на территории образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Еще недавно считалось, что нужно построить завод где-то, и люди туда сами приедут. Строят завод, люди туда не приезжают. Теперь строят заводы там, где есть люди, где есть кадры", – рассказал мэр.

Собянин напомнил, что на долю Москвы приходится свыше 20% всего ВВП страны, который не связан с нефтью, газом и углем. Столицу он назвал центром производства, промышленности, экономики и финансов.

В городе производительность труда в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, продолжил градоначальник.

"В Москве производительность крайне высокая. Если взять сельскую местность, то разница будет даже не в 2,5 раза, а кратная", – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что для развития промышленного потенциала столицы привлекут больше 210 миллиардов рублей. В разных районах появится свыше 820 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости.

Планируется, что до 2029 года инвесторы построят 16 новых объектов в обмен на льготу от города. При этом около половины могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.