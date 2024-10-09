Сергей Собянин: в Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский инновационный кластер запустил сервис для налаживания связей между наукой и бизнесом – RnD HUB. Он позволит быстрее и эффективнее интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, к сервису уже присоединились две научные организации и 14 московских вузов, восемь из которых обладают особым статусом национального исследовательского университета. Среди них МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Сеченовский университет и другие.

"Ученые и студенты проводят исследования для последующего внедрения разработок в крупный бизнес. В их распоряжении больше 400 лабораторий, оснащенных передовым оборудованием", – отметил Собянин.

На данный момент поступило уже более 300 обращений от транспортных, нефтеперерабатывающих, металлургических, медицинских, железнодорожных, электросетевых и энергетических компаний.

Эксперты сопровождают каждую заявку и подбирают необходимую лабораторию для реализации проекта.

Ранее Собянин совместно с Владимиром Путиным открыли площадку практической подготовки столичных колледжей в индустриальном парке "Руднево", который входит в особую экономическую зону "Технополис "Москва".

Данная площадка стала первым пространством для практической подготовки квалифицированных специалистов с учетом потребностей экономики города. Она была разработана с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы при поддержке столичных производителей.