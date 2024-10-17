Автоматизация стала одним из ключевых аспектов роста производительности труда в Москве

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Внедрение автоматизации и использование цифровых инструментов – ключевые факторы, способствующие повышению эффективности работы предприятий, как отметила заммэра Москвы Мария Багреева на пленарной сессии VI форума "Производительность 360".

По словам вице-мэра, сегодня в столице наблюдается дефицит кадров, который составляет около полумиллиона человек.

"В условиях сложившейся демографической ситуации и структурной перестройки экономики нехватка кадров может стать ключевым ограничением экономического роста, поэтому нужны решения, которые дадут эффект уже сегодня", – добавила Багреева.

Она также подчеркнула, что данную проблему решает национальный проект "Производительность труда", к которому за два года подключились более 400 компаний. Их производительность труда в среднем увеличилась на 40%, в то время как совокупный экономический эффект достиг примерно 9 миллиардов рублей.

Ранее к проекту "Производительность труда" подключились 9 столичных туристических фирм. В марте 2024 года российский кабмин снизил для этой сферы один из критериев для участия в нацпроекте. В итоге минимальный размер годовой выручки сократился с 400 до 180 миллионов рублей, что дало возможность войти в проект более 360 столичным туристическим компаниям.