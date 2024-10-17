Орешкин: дешевого труда не будет, зарплаты россиян продолжат расти

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В России не будет дешевой рабочей силы, а зарплаты будут продолжать расти, передает ТАСС слова замглавы администрации президента России Максима Орешкина.

По его словам, в стране наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, однако речь идет не о нехватке кадров, а о дефиците управленческих навыков у менеджеров в сфере управления.

"Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше", – добавил Орешкин.

Он также отметил важность развития культуры бережливого производства, которая, по его мнению, в настоящее время активно распространяется на практически все сферы деятельности. Среди компаний, которые развивают эту культуру, Орешкин отметил "Росатом" и "Сибур".

"Сегодня мы видим массовое вовлечение широкого круга предприятий в эти процессы. Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модно, эта идеология пошла в массы", – подытожил замглавы АП.

Минэкономразвития РФ ожидает увеличения заработной платы россиян на 35% в течение четырех лет.

К 2027 году среднемесячная номинальная заработная плата достигнет 119 296 рублей. Однако темпы роста реальной заработной платы с учетом инфляции будут снижаться. Так, в текущем году ожидается рост на 9,2%, в 2025-м – на 7%, в 2026-м – на 5,7%, а в 2027-м – всего на 4,1%.