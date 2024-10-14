Профильный комитет ГД поддержал проект об установлении МРОТ на уровне 22 440 руб

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Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект, предлагающий установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в размере 22 440 рублей с 1 января 2025 года, пишет ТАСС.

Инициатива подготовлена в рамках реализации указа Владимира Путина по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023-м, до уровня не менее 35 тысяч рублей в месяц, уточняется в пояснительной записке.

Так, рост в 2025-м составит 16,6%, а соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%.

Кроме того, авторы проекта предполагают, что его реализация поспособствует повышению заработной платы около 4,2 миллиона работников.

Между тем в 2025 году в России также вырастет до 24,1 тысячи рублей средняя пенсия по старости. По сравнению с 2024-м выплаты увеличатся на 7,5%. Рост объясняется тем, что с 1 января следующего года пенсии вырастут на 7,3% по уровню прогнозируемой инфляции.

Средние пенсии вырастут быстрее за счет того, что правительство вернется к индексации выплат в том числе и для работающих пожилых россиян. После возвращения индексации средние выплаты работающим могут достичь 20 тысяч рублей.