"Ведомости": кабмин РФ предложил увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2%

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Кабмин предложил в следующем году повысить зарплаты бюджетникам социальной сферы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки.

Предлагается повысить на 13,2% зарплаты врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников, а также на 4,5% – зарплаты судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета и госслужащим федерального уровня.

Авторы поправок подчеркивают, что увеличение окладов даст возможность достичь цели, которая была озвучена в майском указе Владимира Путина об оплате труда бюджетников. Согласно документу, доходы людей, которые заняты в бюджетной сфере, должны достигать уровня средней зарплаты по региону или превышать ее.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о зарплате медиков не ниже 2,5 или 4 МРОТ. Авторы считают, что принятие законопроекта, устанавливающего гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника независимо от места его жительства, позволит восстановить престиж и востребованность этой профессии, а также снизить социальное неравенство в стране.