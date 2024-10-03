Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 12:15

Политика
Главная / Новости /

"Ведомости": кабмин РФ предложил увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2%

Кабмин РФ предложил увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2%

Фото: 123RF/madhourse

Кабмин предложил в следующем году повысить зарплаты бюджетникам социальной сферы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки.

Предлагается повысить на 13,2% зарплаты врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников, а также на 4,5% – зарплаты судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета и госслужащим федерального уровня.

Авторы поправок подчеркивают, что увеличение окладов даст возможность достичь цели, которая была озвучена в майском указе Владимира Путина об оплате труда бюджетников. Согласно документу, доходы людей, которые заняты в бюджетной сфере, должны достигать уровня средней зарплаты по региону или превышать ее.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о зарплате медиков не ниже 2,5 или 4 МРОТ. Авторы считают, что принятие законопроекта, устанавливающего гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника независимо от места его жительства, позволит восстановить престиж и востребованность этой профессии, а также снизить социальное неравенство в стране.

"Мой район. Новости": с 1 октября на 5,1% выросли зарплаты у бюджетников

Читайте также


политикаобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика