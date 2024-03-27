В РФ могут установить единые базовые ставки по окладам бюджетников

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Для работников бюджетной сферы хотят обязать устанавливать единый размер базовых окладов. Соответствующий законопроект с поправками в статью 144 Трудового кодекса сенаторы и депутаты внесут в Госдуму 27 марта, сообщает газета "Известия".

Так, по закону "О минимальном размере оплаты труда (МРОТ)" первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. Для защиты работников бюджетной сферы в Трудовой кодекс была внесена поправка, наделяющая правительство правом устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. Однако, как сообщают в документе его авторы, с 2007 года кабмин им ни разу не воспользовался, что означает, что подобной обязанности у кабмина нет.

Отмечается, что из-за данного решения в большинстве субъектов сложилась структура, приводящая к различиям зарплат бюджетников как между, так и внутри регионов, а также к большой разнице между заработной платой руководителей и работников, следует из пояснительной записки.

По словам одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, законодатели действуют исходя из послания президента. При этом нормы законодательства о возможности правительства ни к чему не обязывают, решение может не приниматься на протяжении нескольких лет и не быть принятым.

Накануне стало известно, что нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий представителю по доверенности подать заявление о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. Документ в палату парламента внесла в январе группа сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.