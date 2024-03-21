В Госдуму внесли проект о переходе субъектов КИИ на отечественные ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение. В данный момент документ находится в думской электронной базе.

В пояснительной записке уточняется, что целью проекта является обеспечение КИИ технологической независимостью. Осуществление этого возможно через переход на отечественные программы для электронных вычислительных машин и баз данных, радиоэлектронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования и программно-аппаратных комплексов, на объектах российской критической информационной инфраструктуры, а также улучшение механизма категорирования объектов критической информационной инфраструктуры РФ.

Отмечается, что создание проекта подразумевает нынешние условия введенных в отношении России санкций, а также наличие рисков нарушения работоспособности объектов КИИ в связи с введением подобных ограничений.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что планов запрещать VPN-сервисы или наказывать за их использование граждан пока нет. Он уверен, что бороться нужно не с последствиями, а с причинами.

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