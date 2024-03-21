В ГД заявили об отсутствии планов запрещать VPN и наказывать граждан за их использование

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Планов запрещать VPN-сервисы или наказывать за их использование граждан пока нет. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Сами VPN как сущность, как явление у нас не находятся под запретом, и пользование VPN не является правонарушением, а уж, паче чаяния, уголовно наказуемым деянием. Это наша принципиальная позиция", – цитирует его ТАСС.

Он уверен, что бороться нужно не с последствиями, а с причинами. Поэтому возможность наказывать пользователей VPN он назвал неправильной и необоснованной.

"Главные претензии к VPN не в том, что они позволяют какие-то запреты обходить, а в том, что они создают очень серьезную и реальную угрозу для безопасности пользователей", – уточнил он.

Никто не знает, как VPN будет использовать переданные данные дальше, отметил депутат. Кроме того, число краж данных пользователей подобных сервисов в РФ ежегодно растет на 15–20%, заключил он.

Закон о блокировке данных, где рекламируются ресурсы для обхода блокировок, вступил в силу с 1 марта 2024 года. По данным адвоката Мадрида Ибрагимова, штрафов или иных санкций за использование VPN не будет. Запрет означает лишь то, что владельцы таких сервисов больше не смогут рекламировать свои продукты в общем доступе.

Ряд новых законов вступили в силу 1 марта в РФ