Эксперт рассказал, чем грозит россиянам уход иностранных облачных сервисов

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Уход иностранных облачных сервисов коснется только российских компаний, для физических лиц и международных организаций доступ пока останется. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" заявил директор по информационным технологиям Сергей Липов.

По его словам, в РФ запретят такие сервисы, как Teams, OneDrive, Azure, Office 365, M365, все веб-службы, все версии Excel и другие. Компании, ранее использовавшие облачные сервисы иностранных провайдеров, теперь не смогут с ними работать и могут потерять доступ к данным уже в скором времени. Уход зарубежных компаний из РФ начался еще в 2022 году, эта тенденция продолжит развиваться, рассказал Липов.

Эксперт напомнил, что вопрос важности перехода на отечественные облачные платформы уже не раз поднимался. По его словам, сейчас главная задача – предотвратить проблемы, которые появились из-за отказа западных сервисов. Российским компаниям нужно обратить внимание на использование отечественных аналогов, считает специалист. Липов уточнил, что компании, которые продолжают оставаться на зарубежных платформах, находятся в зоне риска. Для сохранения данных им нужно выполнить резервное копирование, рекомендовал эксперт.

Он объяснил, что фирмы, ранее использовавшие иностранные сервисы для управления или проектирования, могут столкнуться с проблемами при поддержке своих операционных процессов, что может замедлить работу или нарушить привычные процедуры. Он указал, что чем раньше организация задумается о переходе на российские платформы, тем выше вероятность, что это получится сделать качественно и без простоев бизнеса.

По мнению Липова, большинство компаний РФ уже перестали пользоваться западными наработками из-за истечения сроков лицензий, которые официально продлить нельзя. Лишение российских предпринимателей и управленцев иностранного софта логически ведет их к переходу на отечественные решения, подчеркнул эксперт и напомнил, что достойной альтернативой MS Teams в России являются программы "Контур.Толк" и "СКБ Контур".

IT-специалист уточнил, что представителям компаний важно сохранить все данные на локальные серверы или ПК. Процесс переноса информации может занять от одного дня до нескольких недель. Если продолжать работу на иностранном софте после введения антироссийских санкций, то безопасность данных ставится под угрозу, поскольку сервисы могут отключить в любой момент, сказал Липов.

"Конечно, не всегда можно найти полноценную замену какому-то из привычных зарубежных сервисов, но лидеры российского рынка уже готовы предложить десятки инфраструктурных (IaaS) и платформенных сервисов (PaaS), что позволяет не идти на компромисс, а полноценно перенести свои данные без рисков", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что американская компания Microsoft направила российским компаниям письмо, в котором сообщила, что с 20 марта этого года закроет доступ к своим облачным продуктам для организаций из РФ. В Microsoft уточнили, что не смогут поставлять некоторое ПО для управления или проектирования из-за санкций Евросоюза.

Российские компании могут столкнуться с нехваткой серверов