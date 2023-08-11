Google начала блокировать сервисы для российских организаций – СМИ

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Американская компания Google начала блокировать сервисы Google Workspace, куда входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и другое для российских организаций, находящихся под санкциями. Однако названия их не уточняются. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в двух крупных IT-компаниях.

"После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google", – рассказал представитель IT-компании.

Другой эксперт сообщил, что в настоящее время порядка 30% всех корпоративных данных компаний РФ хранятся на площадке Google Workspace. Он заявил, что большая часть компаний до последнего оттягивает переход на альтернативные рабочие пространства, например "Яндекса". Они надеялись, что Google станет заранее предупреждать о блокировке.

Сотрудники российских IT-компаний получили рассылку от Google, где сказано, что корпорация блокирует сервисы из-за якобы "спам-сообщений".

Один из специалистов выразил уверенность в том, что американская корпорация будет и дальше блокировать российские предприятия, подпадающие под санкции Евросоюза или Соединенных Штатов. Кроме того, Google может это осуществлять без предупреждений. Поэтому компании не смогут сделать резервное копирование информации на альтернативные площадки.

В мае 2022 года стало известно о намерении Google ликвидировать российское ООО "Гугл" и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в этой корпорации. Позже ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве.

По словам руководителя отдела развития облачных решений Softline (дистрибутор решений Google Workspace) Кирилла Винокурова, Google способен блокировать аккаунты за нарушение правил использования сервисов.

"Ошибка может возникнуть, если вы отправили письмо более чем 500 получателям сразу или отправили более 500 писем за день. Но на коммерческих версиях сервисов больший запас по отправке/получению писем все равно есть", – рассказал Винокуров.

Он заметил, что в Softline зачастую обращаются по вопросам, которые связаны с сервисами Google. Однако пока не было всплеска блокировок, отметил Винокуров.

По словам источника, близкого к американской корпорации, изменения в доступе к имеющимся сервисам Workspace в России специально не вводились.

В свою очередь, директор по продуктам "МойОфис" Евгений Фенюшин заявил, что сервис Google Workspace в большинстве случаев распространен в сегменте малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что, несмотря на геополитические изменения, некоторые компании продолжают использовать такие иностранные сервисы, так как пользователи привыкли к ним. При этом регуляторные ограничения по импортозамещению на уровне малого бизнеса не действуют, отметил Фенюшин.

Он добавил, что блокировка сервисов для российских организаций стала очередным подтверждением того, что риски недоступности зарубежных систем есть не только у государственных структур, но и у бизнеса.

Руководитель производственного блока НОТА (входит в "Т1") Юрий Мацыгин заявил, что крупный бизнес в РФ редко пользуется продуктами американских разработчиков из-за того, что это противоречит принципам кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что мобильные приложения "Единой России" пропали из магазина Google Play. По словам замсекретаря генсовета фракции "Единая Россия" Сергея Перминова, Google и Apple установили запрет на аккаунты партии, при этом не возвращая абонентскую плату и игнорируя вопросы.

Перминов добавил, что специалисты "Единой России" уже работают над тем, чтобы приложениями можно было пользоваться в обычном режиме, но в обход маркетплейсов.



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