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10:50

Технологии

Мобильное приложение "Тинькофф Банка" удалили из Google Play

Фото: journal.tinkoff.ru

Мобильное приложение "Тинькофф Банка" стало недоступно для скачивания в Google Play.

При этом приложения "Тинькофф Инвестиции" и "Тинькофф Мобайл" все еще доступны в магазине.

20 июля Минфин США ввел против "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.

Позже "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка сообщил, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.

Банк "Тинькофф" устроил встречу с клиентами на катке в Парке Горького

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