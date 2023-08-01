Мобильное приложение "Тинькофф Банка" удалили из Google Play

Фото: journal.tinkoff.ru

Мобильное приложение "Тинькофф Банка" стало недоступно для скачивания в Google Play.

При этом приложения "Тинькофф Инвестиции" и "Тинькофф Мобайл" все еще доступны в магазине.

20 июля Минфин США ввел против "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.

Позже "Тинькофф Банк" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей. Сотрудник поддержки банка сообщил, что карты платежной системы UnionPay прекратили работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.

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