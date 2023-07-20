18:19Технологии
В "Тинькофф банке" назвали ожидаемым введение санкций Канады и США
Фото: 123RF/stlegat
"Тинькофф банк" подготовился к тому, подпадет под канадские и американские санкции, это было ожидаемо, сообщается в телеграм-канале кредитной организации.
Банк предпримет все усилия, чтобы для пользователей такое событие прошло незаметно. На данный момент кредитная организация уточняет, какое именно влияние будут иметь новые ограничения.
В банке добавили, все продукты, сервисы и приложения работают в стандартном режиме. При каких-либо изменениях "Тинькофф" уведомит клиентов.
20 июля Канада обновила черный список по России. В перечне оказались банки, сотовые операторы, министерства и министры и деятели культуры. Кроме того, санкции были введены в отношении ряда лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой.
Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза
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