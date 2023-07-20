Австралия ввела новые санкции в отношении российских граждан и 35 организаций

Фото: depositphotos/exopixel

Правительство Австралии вводит новые санкции в отношении 35 российских предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов и 10 граждан России и Белоруссии, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

Она пояснила, что данное решение должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают спецоперацию на Украине. Кроме того, по словам министра, под санкции подпали предприятия, которые имеют важное экономическое и стратегическое значение для России.

В новый санкционный список внесли компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование российским вооруженным силам, а также организации, которые занимаются атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.

Помимо этого, ограничения ввели в отношении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, а также генерального директора концерна "Калашников" Владимира Лепина и генерального директора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.

19 мая Австралия объявила об очередном пакете антироссийских санкций. Как тогда заметили в посольстве РФ в стране, санкции не помешают России устранять угрозы своей национальной безопасности, которая исходит от НАТО и Киева

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза