"Тинькофф" предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей

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Карты UnionPay "Тинькофф Банка" в ближайшее время перестанут работать за границей. Об этом РБК сообщили в службе поддержки кредитной организации.

"Есть вероятность того, что за границей карты Union Pay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности", – сообщили на горячей линии, добавив, что "Тинькофф" ожидает от платежной системы разъяснений, в каких странах карты все же будут принимать к оплате.

Другой сотрудник поддержки сообщил изданию, что карты платежной системы UnionPay прекратят работу уже 20 июля. Кроме того, по его словам, организация в ближайшее время приостановит их выпуск.

Минфин США ранее ввел в отношении "Тинькофф Банка" санкции. Ограничения также последовали со стороны канадских властей.

Однако, как позже сообщили в пресс-службе кредитной организации, банк был заранее готов к санкциям со стороны Запада. Там заявили, что "Тинькофф" примет все усилия, чтобы для пользователей такое событие прошло незаметно.



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