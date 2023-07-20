Песков назвал новые санкции Канады против РФ попыткой Оттавы "бежать впереди всех"

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Новые антироссийские санкции Канады можно назвать попыткой Оттавы "бежать впереди всех". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ограничения, введенные страной против ряда физических и юридических лиц.

"Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый "санкционерщик", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Как сообщалось ранее, в новый санкционный список канадских властей вошли 39 физических и 25 юридических лиц РФ. В частности, ограничения были наложены на продюсера Иосифа Пригожина и его жену певицу Валерию, артистов Shaman, Юлию Чичерину, Филиппа Киркорова и других деятелей культуры.

Помимо этого, Оттава распространила санкции на российских сотовых операторов "Билайн", МТС, "МегаФон" и Tele2. Минкульт и Минобрнауки РФ, в том числе министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова, также оказались в листе.



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